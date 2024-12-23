ВАКС арештував ексголову госпсуду Львівщини, якого підозрюють у мільйонному хабарі

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У понеділок, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС обрав для ексголови Господарського суду Львівщини Михайла Юркевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн. Строк дії запобіжного заходу — до 20 лютого включно. З посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, повідомляє Новое время.

Transparency International Ukraine зазначає, що на Юркевича також покладено низку зобов’язань:

з’являтися на виклики до суду та слідчого;

не залишати межі Київської області без дозволу;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

НАБУ та САП підозрюють Михайла Юркевича разом з ексголовою Господарського суду Львівської області Василем Артимовичем у вимаганні хабаря в розмірі $1 млн від представника приватної компанії. За даними слідства, судді обіцяли ухвалити «потрібні» рішення у справах, що перебували на апеляційному розгляді.

Слідство встановило, що першу частину хабаря передали через Юркевича, у якого під час обшуку виявили $7,5 тис. у дивані. У ще однієї судді вилучили $20 тис. Сам Юркевич заявляє, що отримані $7,5 тис. були платою за його послуги.

9 грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чинному та колишньому голові Господарського суду Львівської області у вимаганні від підприємця 1 мільйона доларів США.