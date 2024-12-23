Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

ЄС виділяє €65 млн на обіди для українських учнів початкової школи

ЄС виділяє €65 млн на обіди для українських учнів початкової школи
Фото: Курс України

ЄС виділяє 65 млн євро на безплатні та здорові шкільні обіди для учнів початкових класів в Україні. ﻿З посиланням на представництво ЄС в Україні, повідомляє Європейська правда.

За ці кошти передбачено фінансування обідів для 700 тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни", – йдеться у повідомленні представництва ЄС.

Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови надруковану безоплатно у ЄС.

А США влітку пообіцяли допомогти з друком трьох мільйонів підручників для українських шкіл.

Новини

Популярні теми форуму

analytics