ЄС виділяє €65 млн на обіди для українських учнів початкової школи

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

ЄС виділяє 65 млн євро на безплатні та здорові шкільні обіди для учнів початкових класів в Україні. ﻿З посиланням на представництво ЄС в Україні, повідомляє Європейська правда.

За ці кошти передбачено фінансування обідів для 700 тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни" , – йдеться у повідомленні представництва ЄС.

Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови надруковану безоплатно у ЄС.

А США влітку пообіцяли допомогти з друком трьох мільйонів підручників для українських шкіл.