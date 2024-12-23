Скандал із професором КНУ про "голодних" українок: Лубінець відреагував

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Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на висловлювання професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Шевченка Микити Василенка щодо "іноземних миротворців", які нібито мають сприяти покращенню демографічної ситуації в Україні. Лубінець направив лист до університету з вимогою провести службове розслідування, повідомляє Українська правда.

"Професора, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи: листи вже підготовлені" , - заявив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що близько року тому уже отримував колективне звернення від студентів щодо Василенка. Тоді після реакції Лубінця викладач отримав догану від університету.

У зв’язку з цим Лубінець написав листи до МОН із проханням провести перевірку діяльності Інституту журналістики та здійснити службове розслідування. Крім того, омбудсман зазначив, що є необхідність звернутися до СБУ.