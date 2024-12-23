Скандал із професором КНУ про "голодних" українок: Лубінець відреагував
Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на висловлювання професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Шевченка Микити Василенка щодо "іноземних миротворців", які нібито мають сприяти покращенню демографічної ситуації в Україні. Лубінець направив лист до університету з вимогою провести службове розслідування, повідомляє Українська правда.
"Професора, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи: листи вже підготовлені", - заявив Лубінець.
Омбудсмен зазначив, що близько року тому уже отримував колективне звернення від студентів щодо Василенка. Тоді після реакції Лубінця викладач отримав догану від університету.
У зв’язку з цим Лубінець написав листи до МОН із проханням провести перевірку діяльності Інституту журналістики та здійснити службове розслідування. Крім того, омбудсман зазначив, що є необхідність звернутися до СБУ.
"Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи!", - написав омбудсмен.