Окупанти зазнають втрат взводами у спробах штурмів правобережжя Херсонщини - Атеш
Російські окупанти намагаються штурмувати правий берег Херсонської області і зазнають важких втрат. Про це інформує партизанський рух Атеш, повідомляє Новое время.
За інформацією партизанів, у підрозділах 70 мотострілецької бригади, яка базується на лівому березі Херсонської області через втрати виникла складна ситуація.
«Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців», — уточнили в Атеш.
Також партизани уточнюють, що російське військове командування продовжує відправляти своїх солдатів на штурми, щоб «знайти вигідніше місце для наступного десанту».
Можливий наступ РФ на Херсон — що відомо
20 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти активізувалися на Херсонському напрямку.
Також цього дня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські ДРГ зробили спробу просування в напрямку Херсона. Крім того, 20 грудня Херсон зазнав масованого обстрілу: одна людина загинула, 11 дістали поранення. Росіяни атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи плани ворога, запевнили, що українські захисники до всього готові.
«По Херсону. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже успішно годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює», — написав керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.
Військовий експерт і засновник БО Реактивна Пошта Павло Нарожний в ефірі Radio NV висловив сумнів, що росіянам вдасться форсувати Дніпро.
«Біля Антонівського мосту ширина річки Дніпро приблизно кілометр. Тобто всі ці просування їм треба робити під щільним вогнем — не кажучи про артилерію, танки, навіть під стрілецькою зброєю буде зробити це дуже важко. Тому що всі плавозасоби, які в них є, це конфісковані (відібрані, по суті) у цивільного населення човни, які не є військовою технікою, тобто вони не броньовані, не підготовлені для таких цілей», — зазначив Нарожний.