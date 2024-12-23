Окупанти зазнають втрат взводами у спробах штурмів правобережжя Херсонщини - Атеш

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Російські окупанти намагаються штурмувати правий берег Херсонської області і зазнають важких втрат. Про це інформує партизанський рух Атеш, повідомляє Новое время.

За інформацією партизанів, у підрозділах 70 мотострілецької бригади, яка базується на лівому березі Херсонської області через втрати виникла складна ситуація.

«Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців» , — уточнили в Атеш.

Також партизани уточнюють, що російське військове командування продовжує відправляти своїх солдатів на штурми, щоб «знайти вигідніше місце для наступного десанту».

Можливий наступ РФ на Херсон — що відомо

20 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти активізувалися на Херсонському напрямку.

Також цього дня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські ДРГ зробили спробу просування в напрямку Херсона. Крім того, 20 грудня Херсон зазнав масованого обстрілу: одна людина загинула, 11 дістали поранення. Росіяни атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи плани ворога, запевнили, що українські захисники до всього готові.

«По Херсону. Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже успішно годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює» , — написав керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Військовий експерт і засновник БО Реактивна Пошта Павло Нарожний в ефірі Radio NV висловив сумнів, що росіянам вдасться форсувати Дніпро.