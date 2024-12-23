Уряд Італії схвалив продовження збройових поставок Україні

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження поставок зброї потрібен дозвіл парламенту. З посиланням на ANSA, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Уряд підтримав декрет, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових машин, матеріалів та обладнання урядовим органам України".

Для продовження військової допомоги все ще знадобиться дозвіл парламенту Італії.

Варто зауважити, що дозвіл на постачання озброєння Україні з Італії діє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Також 16 грудня стало відомо, що уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.

Примітно, що конкретний список озброєнь, які Італія надасть Україні в рамках нового пакета допомоги, залишається конфіденційним.