Україна отримує 45 пакет допомоги від Польщі, триває робота над наступним - посол

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В Україну зараз надходить 45 пакет допомоги від Польщі. З посиланням на коментар посла України в цій країні Василя Боднара, повідомляє Радіо Свобода.

«Постачання тривають, це надзвичайно важливий і потрібний для нас пакет допомоги. Ми вдячні польській стороні і продовжуємо працювати над формуванням 46 пакету» , – каже він.

Дипломат додав, що українська або польська сторона повідомлять про завершення постачання допомоги, передбаченої 45-м пакетом:

«Це зробить або українське міністерство оборони або польська сторона, яка зараз забезпечує ці постачання».

Водночас що саме і в яких кількостях отримає Україна, наразі є закритою інформацією, сказав Боднар.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 грудня повідомив, що Варшава готує наступний пакет допомоги Україні.

У листопаді Дональд Туск заявив, що найефективнішим захистом польських і європейських кордонів є підтримка України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Польща надає військову підтримку Україні. Ця сусідня країна також надала притулок 950 тисячам українцям.

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