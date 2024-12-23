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Кабмін виділив додаткові 400 млн на житло ветеранам

Кабмін виділив додаткові 400 млн на житло ветеранам
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів виділив додатково 400 мільйонів гривень на придбання житла ветеранам у 2024 році. Про це заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова за результатами засідання уряду, повідомляє Радіо Свобода.

«Додаткові кошти надають можливість Мінветеранів забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла у цьому році ще для 186 осіб. Кошти будуть направлені на рахунки отримувачів протягом поточного місяця», – зазначила Калмикова.

Завдяки додатковим коштам у 2024 році 10,5 млрд грн спрямовані на забезпечення власними оселями 4 619 ветеранів та їхніх сімей. Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, із них придбали житло 1 053 людей.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

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