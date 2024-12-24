Ізраїль заявив про ліквідацію керівника управління безпеки "Хамасу" в Газі

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Ізраїльська армія повідомила про ліквідацію 22 грудня Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, керівника управління безпеки палестинського угруповання "Хамас", який переховувався у командному центрі, що діяв у будівлі колишньої школи, повідомляє Українська правда.

Військові ЦАХАЛ повідомили, що Альбек працював у командно-контрольному центрі, розташованому в будівлі школи "Муси ібн Нусайра" у Дурай Таффа в Секторі Гази, яку "Хамас" використовували для військових цілей.

У ЦАХАЛ зазначили, що "Управління безпеки "Хамасу" відповідає за розвідувальні оцінки, що допомагають приймати стратегічні рішення, а також за безпеку високопосадовців угруповання, забезпечуючи їх місцями для переховування.

"Альбек був центральною фігурою в механізмах безпеки і відігравав важливу роль у процесі ухвалення рішень" , – йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

У ЦАХАЛ зауважили, що "перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню – для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка".

Нагадаємо, у кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера та одного з засновників "Хезболли" Хасана Насраллу. Разом з ним ЦАХАЛ ліквідовали Алі Каркі – командувача Південного фронту "Хезболли" та інших командирів "Хезболли".

17 жовтня, Ізраїль повідомив про ліквідацію лідера угруповання "Хамас" Ях’ї Сінвара.

Сінвар став політичним лідером "Хамасу" на початку серпня. Він замінив на посаді Ісмаїла Ханію, якого ЦАХАЛ вбив наприкінці липня в результаті удару по його резиденції в Тегерані.