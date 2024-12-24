ISW: Росія відкладає захоплення великих міст заради просування відкритими територіями
Російське військове командування, ймовірно, отримало нові завдання від володаря Росії Володимира Путіна, зосереджуючи зусилля на забезпеченні територіальних здобутків, а не на захопленні великих міст, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті зазначають, що Путін під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня, наголосив на досягненнях російських військ, які, за його словами, просуваються "на квадратні кілометри" вздовж лінії фронту. Цей підхід контрастує з попереднім акцентом на захопленні важливих населених пунктів.
Аналітики зазначають, що Путін, можливо, дав вказівку військовому командуванню відкласти захоплення стратегічного міста Покровськ, зосередившись на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти. Зараз російські війська знаходяться за 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Захоплення всієї Донецької області залишається однією з ключових цілей Кремля. Ймовірно, це просування використовується як елемент пропаганди для демонстрації успіхів російської армії як на внутрішній, так і на міжнародній арені.
Аналітики додають, що організована операція проти добре укріплених міст може уповільнити темпи просування, що є критичним для спроб Кремля демонструвати російську перевагу на світовій арені.
Ключові висновки:
- Російські війська поступово просуваються на південь і південний захід від Покровська. Однак залишається незрозумілим, чи зможуть вони використати ці успіхи для оточення міста, чи мають намір просунутися до адміністративного кордону Донецької області.
- Незрозуміло, яким зусиллям російське військове командування надасть пріоритет. Ймовірно, володар Росії Володимир Путін поставив перед військовими завдання закріпити територіальні здобутки, а не захоплювати великі населені пункти.
- Російське командування, схоже, розподілило відповідальність за Покровський напрямок між 2-ю та 41-ю загальновійськовими арміями Центрального військового округу. Водночас ISW досі не спостерігав значної активності в зоні відповідальності ЗВА.
- Зниження боєздатності російських військ може сповільнити їх просування на Покровському напрямку. Зростання втрат бронетехніки за останній рік, особливо серед частин, які перебували на фронті більшу частину 2024 року, може також вплинути на темпи їхніх операцій.
- За повідомленнями, Північна Корея планує розгорнути більше військ і озброєння в Росії. Це відбувається на тлі інформації про понад 3 000 загиблих і поранених північнокорейських військових у Курській області.
- Правитель Росії Володимир Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування кампанії Кремля, спрямованої на підрив єдності Заходу у підтримці України.
- Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для провокації під фальшивим прапором у сепаратистському регіоні Придністров'я. Це може бути частиною спроб дестабілізувати Молдову і перешкодити її інтеграції до ЄС.
- Як повідомляється, російські війська повністю залишили більшість своїх позицій у Сирії, зокрема базу в Камішлі на півночі країни.
- Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки і в Курській області.
- Кремлівська програма "Час героїв", спрямована на призначення ветеранів на державні посади, вже викликає конфлікти між ними та корумпованими регіональними чиновниками.