ISW: Росія відкладає захоплення великих міст заради просування відкритими територіями

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Російське військове командування, ймовірно, отримало нові завдання від володаря Росії Володимира Путіна, зосереджуючи зусилля на забезпеченні територіальних здобутків, а не на захопленні великих міст, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті зазначають, що Путін під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня, наголосив на досягненнях російських військ, які, за його словами, просуваються "на квадратні кілометри" вздовж лінії фронту. Цей підхід контрастує з попереднім акцентом на захопленні важливих населених пунктів.

Аналітики зазначають, що Путін, можливо, дав вказівку військовому командуванню відкласти захоплення стратегічного міста Покровськ, зосередившись на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти. Зараз російські війська знаходяться за 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Захоплення всієї Донецької області залишається однією з ключових цілей Кремля. Ймовірно, це просування використовується як елемент пропаганди для демонстрації успіхів російської армії як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

Аналітики додають, що організована операція проти добре укріплених міст може уповільнити темпи просування, що є критичним для спроб Кремля демонструвати російську перевагу на світовій арені.

Ключові висновки: