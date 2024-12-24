Курс валют НБУ на 24 грудня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 грудня досяг рівня 41.9910 за 1 долар.

Курс євро зріс на 13 коп. до 43.6454 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 21 коп. до 52.5853 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 46.7502 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.2118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,991 000 EUR Євро 43.645 400 GBP Фунт стерлінгів 52.585 300 CHF Швейцарський франк 46.750 200 PLN Польський злотий 10.211 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.