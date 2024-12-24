Курс валют НБУ на 24 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 грудня досяг рівня 41.9910 за 1 долар.
Курс євро зріс на 13 коп. до 43.6454 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 21 коп. до 52.5853 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 46.7502 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.2118 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,991 000
|EUR
|Євро
|43.645 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.585 300
|CHF
|Швейцарський франк
|46.750 200
|PLN
|Польський злотий
|10.211 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.