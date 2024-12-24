Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Курс валют НБУ на 24 грудня

Курс валют НБУ на 24 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 грудня досяг рівня 41.9910 за 1 долар.

Курс євро зріс на 13 коп. до 43.6454 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 21 коп. до 52.5853 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 46.7502 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.2118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,991 000+0.1149
EUR Євро 43.645 400+0.134
GBP Фунт стерлінгів 52.585 300+0.2088
CHF Швейцарський франк 46.750 200--0.0544
PLN Польський злотий 10.211 800+0.0019

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics