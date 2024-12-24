США завдали авіаударів по об'єктах ІДІЛ у Сирії

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Військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали авіаційних ударів по об'єктах бойовиків у Сирії. В результаті операції були ліквідовані двоє членів джихадистського терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).﻿ Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

В американському військовому відомстві розповіли, що 23 грудня було завдано "високоточного авіаудару" по сирійській провінції Дайр-аз-Заур.

Вказується, що це призвело до загибелі двох бойовиків "ІДІЛ" та поранення ще одного.

"Терористи перевозили вантажівку зі зброєю, яка була знищена під час удару. Цей удар було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами" , - йдеться в заяві Центркому.

Також американська сторона звертає увагу, що даний авіаудар є "частиною постійного зобов'язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні" з метою перешкоджання зусиллям терористів "щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу з США, наших союзників і наших партнерів у всьому регіоні та поза межами".

Антитерористичні операції США у Сирії

Нагадаємо, у Вашингтоні заявляли, що у Сирії триває місія Сполучених Штатів та коаліції з метою завдати бойовикам різних терористичних угруповань, зокрема джихадистам "Ісламської держави" остаточної поразки.

Американська сторона вказує, що у рамках "комплексної стратегії" перемоги над "ІДІЛ" ЗС США працюють разом із місцевими партнерами та через них, щоб "проводити операції проти сил "ІДІЛ" в Іраку та Сирії та проти "Аль-Каїди" в Сирії, щоб "обмежити потенціал відродження ці групи та пом'якшити загрози" для США.

Як йшлося в заяві у грудні американського президента Джо Байдена, у листопаді він наказав завдали ударів по цілях у Сирії після нападів на об'єкти США. Він також нагадав, що війска США з 7 жовтня 2001 року проводять на Близькому Сході антитерористичні бойові операції, зокрема проти "Аль-Каїди" та пов'язаних із нею структур та організацій.

Нещодавно у Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM) розповіли, що американські сили завдали ударів по військовій техніці невказаних озброєних груп в східній частині Сирії. Атака була здійснена в рамках самооборони, після обстрілу американської бази у цій країні 3 грудня.

У США також зауважили, що події не пов'язані з наступом у Сирії антиасадівських повстанців.

20 грудня в Пентагоні розповіли, що США збільшили військовий контингент у Сирії, та назвали причину.

Тоді ж у США заявили, що ліквідували у Сирії лідера "ІДІЛ" Абу Юсіфа під час авіаудару 19 грудня.