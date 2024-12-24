ISW: Путін використав зустріч з Фіцо для зриву допомоги України

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Російський диктатор Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті нагадали, що поїздка словацького прем'єра стала третім візитом посадовця Європейського Союзу до Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В Інституті також нагадали, що востаннє Путін та Фіцо зустрічалися у 2016 році.

"ISW продовжує вважати, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході та підриву підтримки України" , - йдеться у звіті.

Візит Фіцо до Москви

22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з офіційним візитом Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі лідери обговорили відмову Києва від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.

Фіцо заявив, що цей візит є відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.

Зеленський також зазначив, що Україна пропонувала Словаччині компенсацію за припинення транзиту російського газу. Однак Фіцо відмовився від цієї пропозиції.