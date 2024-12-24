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Сили оборони ліквідували ще 1630 російських окупантів за добу

Сили оборони ліквідували ще 1630 російських окупантів за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 777 720 окупантів, 1630 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 24 грудня склали:

  • особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб
  • танків ‒ 9624 (+9) од
  • бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од
  • артилерійських систем – 21323 (+10) од
  • РСЗВ – 1256 (+0) од
  • засобів ППО ‒ 1030 (+0) од
  • літаків – 369 (+0) од
  • гелікоптерів – 329 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44)
  • крилатих ракет ‒ 2948 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од
  • спеціальної техніки ‒ 3667 (+3).

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