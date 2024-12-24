Сили оборони ліквідували ще 1630 російських окупантів за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 777 720 окупантів, 1630 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 24 грудня склали:
- особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб
- танків ‒ 9624 (+9) од
- бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од
- артилерійських систем – 21323 (+10) од
- РСЗВ – 1256 (+0) од
- засобів ППО ‒ 1030 (+0) од
- літаків – 369 (+0) од
- гелікоптерів – 329 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44)
- крилатих ракет ‒ 2948 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од
- спеціальної техніки ‒ 3667 (+3).