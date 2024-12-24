Ситуація на фронті на ранок 24 грудня: зведення Генштабу ЗСУ

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На лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 252 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, росіяни скинули на населені пункти України 52 КАБи. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 182 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Котлине, Звірове, Успенівка, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Темирівка, Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку вчора відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.

Тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Вчора наші оборонці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Раніше ми писали про те, що за останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.