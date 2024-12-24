Біля берегів Іспанії затонуло судно РФ, яке могло прямувати у Сирію – ЗМІ

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У Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном після вибуху на борту затонув російський суховантаж "Урса Майор". Про це пише іспанське видання La Verdad, повідомляє Європейська правда.

14 членів екіпажу були доставлені до порту Картахени іспанською морською рятувальною службою. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

За даними джерел видання, на судні стався вибух приблизно о 12:30 у понеділок, після чого у судна виник крен. Це змусило позначити цей район як небезпечний для судноплавства до моменту прибуття російського військового корабля, який взяв на себе керівництво порятунком.

У рятувальній операції брали участь кілька суден, які ловили рибу в тому ж районі, а пізніше долучилися фахівці морської рятувальної служби Іспанії.

Офіційно судно "Урса Майор" прямувало транзитом із Санкт-Петербурга до Владивостока. Воно вирушило на маршрут 11 грудня і мало прибути 22 січня.

Капітан судна заявив, що воно перевозило контейнери, які на момент аварії були порожніми.

Однак, російське видання "Медіазона" з посиланням на OSINT-аналітиків повідомило, що у Середземне море нещодавно увійшли п'ять російських вантажних кораблів: три військових великих десантних корабля і два суховантажні судна, що належать компанії "Оборонлогістика".

Суховантажі "Спарта" та "Урса Майор" багато років перевозили вантажі так званого "Сирійського експресу" – маршруту постачання російських військ у Сирії.

Аналітики припускали, що всі п'ять кораблів призначені для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

У пресрелізі компанії "Оборонлогістика" йшлося, що судно"Урса Майор" "вирушило в черговий рейс на Далекий Схід з великим проєктним вантажем у рамках реалізації державних завдань щодо розвитку портової інфраструктури та Північного морського шляху". Корабель, за інформацією, нібито перевозив портові крани вагою 380 тонн кожен, необхідні для розширення терміналу у Владивостоці, та 45-тонні люкові кришки для нових криголамів.