У новому уряді Сирії заявили, що Туреччина допоможе створити армію

Туреччина допоможе новому сирійському керівництву створити 300-тисячну армію, надаючи консультаційно-експертну підтримку в процесі реструктуризації морських, повітряних і сухопутних сил Сирії. Про це заявив генерал Ахмед Осман, який представляє нове керівництво Сирії, пише видання Türkiye, повідомляє Укрінформ.

"Метою Дамаска є створення армійської структури чисельністю 300 тисяч осіб у найближчі півтора року. І чутлива ситуація всередині країни, і загроза Ізраїлю роблять це необхідним… На цей час військова підтримка Туреччини також має надзвичайне значення" , - сказав Ахмед Осман у коментарі виданню.

За його словами, спочатку в терміновому порядку буде сформований кістяк армії чисельністю 70-80 тисяч осіб. Далі планується, що за короткий час чисельність нової армії досягне 150-200 тисяч, а згодом буде збільшена до 300 тисяч. До складу нових збройних сил Сирії увійдуть як підрозділи опозиційних сил, так і офіцери та рядові армії Асада, які не були причетні до злочинів режиму.

"Туреччина активно надаватиме консультаційно-експертну підтримку процесу реструктуризації морських, повітряних і сухопутних сил Сирії. Крім того, після того, як узгоджені угоди будуть втілені в життя, турецька військова присутність буде на п’яти різних локаціях в Сирії" , - повідомив генерал.

Він також зазначив, що вже визначена структура нової армії, з якою ознайомлені керівники основних підрозділів опозиційних сил.