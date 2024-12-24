У Румунії призначили уряд, який має затвердити повторні президентські вибори

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Парламент Румунії у понеділок затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку, якого було перепризначено на посаду, після чого міністри склали присягу перед президентом, повідомляє Європейська правда.

Уряд Чолаку отримав 240 голосів "за" при мінімально необхідних 233. Коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Раніше три проєвропейські партії – соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR – узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

У новому уряді буде 16 міністрів, при цьому Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Посаду міністра оборони зберіг Анджел Тилвар, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.

Новий уряд повинен буде затвердити календар проведення нових президентських виборів у два тури, після того як Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Три партії, що входять до коаліції, домовилися підтримати єдиного кандидата у президенти, щоб запобігти перемозі ультраправих. Наразі їхнім кандидатом є Крін Антонеску, колишній лідер Ліберальної партії.