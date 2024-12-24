У США госпіталізували екс-президента Клінтона

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Колишній президент США Білл Клінтон був госпіталізований у Вашингтоні після того, як у нього піднялася температура, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Politico, посилаючись на прессекретаря експрезидента.

Клінтон був госпіталізований у понеділок до лікарні MedStar Джорджтаунського університету для "тестування і спостереження".

Нещодавно Клінтон випустив свої нові мемуари "Громадянин: Моє життя після Білого дому".

У жовтні 42-й експрезидент взяв участь у передвиборчій кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, а в серпні виступив на Національному з'їзді Демократичної партії.

У 2021 році Клінтон потрапив до лікарні в Південній Каліфорнії з інфекцією, і в минулому він неодноразово стикався з проблемами зі здоров'ям, в тому числі переніс операцію з аортокоронарного шунтування в 2004 році.

У 2010 році йому імплантували пару стентів у коронарну артерію.

Раніше Клінтон висловив жаль, що спонукав Україну відмовитись від ядерної зброї.

Також він заявляв, що ще у 2011 році зрозумів неминучість нападу Владіміра Путіна на Україну.