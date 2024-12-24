ЄС спустошує газові сховища найшвидшими темпами з часів енергокризи – FT

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ЄС спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи трирічної давнини через похолодання та зниження морських поставок, що підвищило попит. Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Обсяг газу в сховищах блоку зменшився приблизно на 19% від кінця вересня до середини грудня, згідно з даними організації Gas Infrastructure Europe.

За попередні два роки за цей самий період спостерігалося лише одноцифрове зниження, оскільки вищі за норму температури дозволяли підтримувати запаси відносно повними навіть у зимовий опалювальний сезон, а підприємства скорочували попит через високі ціни.

"Цієї зими Європа набагато більше покладається на свої підземні сховища, ніж за останні два роки, щоб компенсувати менший обсяг імпорту скрапленого природного газу (СПГ) і задовольнити зростаючий попит", – зазначила Наташа Філдінг, керівниця відділу ціноутворення на газ у Європі в агентстві Argus Media.

Європа також стикається з більшою конкуренцією за імпорт СПГ з боку азійських покупців, яких приваблюють ціни, нижчі за ті, що спостерігалися в останні роки. Це призвело до уповільнення імпорту та необхідності більше використовувати запаси зі сховищ.

Останній раз, коли газові сховища континенту спорожнялися так швидко до середини грудня, був у 2021 році, коли Росія почала скорочувати поставки трубопровідного газу напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Нині рівень заповнення сховищ ЄС становить 75%, що трохи вище за середній показник останніх 10 років, до того, як західноєвропейські уряди почали зменшувати залежність від російського імпорту. Для порівняння, у середині грудня минулого року рівень заповнення наближався до 90%.