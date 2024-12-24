ССО оприлюднили нотатки бійця КНДР, убитого на Курщині

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Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ССО.

В одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор - Гьонг Хонг Джонг - вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи то Йонга) з днем народження.

"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року". Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.

Поки оператори ССО продовжують нищити ворогів на Курщині, триває переклад інших записів рядового Джонга, додають у ССО.

"Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56".

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