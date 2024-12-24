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ССО оприлюднили нотатки бійця КНДР, убитого на Курщині

ССО оприлюднили нотатки бійця КНДР, убитого на Курщині
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ССО.

В одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор - Гьонг Хонг Джонг - вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи то Йонга) з днем народження.

"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року". Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.

Поки оператори ССО продовжують нищити ворогів на Курщині, триває переклад інших записів рядового Джонга, додають у ССО.

"Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56".

Передісторія:

  • 19 грудня член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані повідомив, що у Курській області були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько 1000 військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені.
  • У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії.
  • За даними військових Південної Кореї, Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.
  • 24 грудня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що за попередніми підрахунками, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.

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