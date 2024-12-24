На Времівському напрямку росіяни вклинилися в оборону ЗСУ: деталі

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На Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли, що боєзіткнення відбулися в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого та Великої Новосілки.

"Наразі тривають заходи з пошуку, виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, які вклинились в оборону бригад", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 252 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів.

Зокрема, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове і застосували для цього авіацію.

Також за останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.