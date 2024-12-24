Повітряні сили: ППО за майже добу збила 36 безпілотників, ще 23 – зникли з радарів
За майже добу протиповітряна оборона збила 36 "Шахедів" та імітаційних безпілотників, ще 23 – були локаційно втрачені. Один дрон ще перебуває у повітрі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 10:00 23 грудня до 9:00 24 грудня росіяни запустили по Україні 60 ударних та імітаційних безпілотників з напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один — БпЛА в повітрі", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.