Ритейлера "Пакко" офіційно визнали банкрутом: у компанії 1,5 млрд грн боргу

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Господарський суд Києва наприкінці листопада 2024 року визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру товариства з обмеженою відповідальністю "Пакко Холдинг", одного з колишніх великих гравців на ринку роздрібної торгівлі України. Про це повідомлено в судовому реєстрі, повідомляє ЛігаБізнес.

Рішення було ухвалене після тривалого судового процесу, що почався ще у 2020 році.

"Пакко Холдинг" розвивала торгові мережі "Пакко" і "Вопак" на заході України. За даними НВ, у кращі роки вони складалися з 80 магазинів у дев'яти областях. Перед банкрутством у мережу "Вопак" входило 56 магазинів, а в "Пакко" – 10. Частина з них працювала за франшизою.

Наприкінці 2020 року магазини "Пакко Холдингу" закрилися.

Як пізніше з'ясувалося, компанія залишила після себе понад 1,5 млрд грн боргів. Найбільшим кредитором "Пакко Холдингу" було ТОВ "Станіславська торгова компанія" Олега Бахматюка із заборгованістю 669,2 млн грн. Великі суми компанія заборгувала "Ощадбанку" (416 млн грн) і "Укргазбанку" (279,4 млн грн).

В державному реєстрі кінцеві бенефіціари компанії не вказані, юридична особа зареєстрована на кіпрський офшор.

Загальна вартість активів, що залишилися у ТОВ "Пакко Холдинг" станом на 2023 рік, згідно з даними інвентаризації, становила всього 165,9 млн грн. У цю суму входять частки в статутних фондах компаній "Вопак-Трейд", "Дуглас", "КМ Холдинг", "Пакко Логістик" і СТМ, дебіторська заборгованість на суму 75,6 млн грн і нематеріальні активи на суму 1,1 млн грн.

Виходячи з цього, суд вирішив, що відновлення господарської діяльності підприємства є недоцільним, а розрахунки з кредиторами можливі лише в межах ліквідаційної процедури.