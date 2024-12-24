Правоохоронці викрили схему нелегального продажу зброї
Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що п'ятьох зловмисників було заарештовано "на гарячому".
У Житомирській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які займалися торгівлею "трофейною" зброєю, незаконно вивезеною з Донецької області.
Серед затриманих - 41-річний рецидивіст, який раніше, у 2022 році, отримав умовний термін за аналогічний злочин, але продовжив незаконну діяльність.
Ділки зберігали "товар" в гаражі. Там правоохоронці знайшли:
- понад 1 кг вибухівки;
- бойові гранати РГД-5 та Ф-1;
- понад 500 набоїв різного калібру.
Водночас у Черкаській області підозру було оголошено 30-річному дезертиру, який викрав зброю та боєприпаси з військової частини.
Зазначається, що він зберігав їх у будинку своїх батьків і шукав покупців. У його арсеналі були:
- автомат Калашникова;
- 5 гранат;
- 2 глушники.
Також у Кропивницькому правоохоронці затримали одразу двох дезертирів, які намагалися продати:
- 5 протитанкових гранатометів;
- 11 гранат Ф-1;
- бойові пістолети, кулемет, міну та вибухівку.
Відомо, що усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Влітку цього року правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку також в декількох областях України.
Окрім цього, в травні було затримано групу торгівців нелегальною зброєю, які діяли у чотирьох українських регіонах.