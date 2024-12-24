Майже 30% опитаних ФОПів планують закриття найближчим часом

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27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч, повідомляє Опендатабот.

Ще 20% або 6324 учасники зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе.

Найбільше опитаних ФОПів працює у ритейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня. За цей саме період відкрилося у 2,2 раза менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОПи припадав лише 1, що закривався.

У дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи.