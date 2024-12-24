Командувач армії Естонії розповів, якої цілі вже досягла РФ

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило вважає, що Росія як агресор домоглася своєї мети, оскільки надіслала світові сигнал про "нормальність" окупації території іншої держави. Про це Мерило сказав в інтерв'ю Delfi, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Росія окупувала територію сусідньої країни, надіславши світові чіткий сигнал, що це нормально, і внаслідок перемовин ця територія, найімовірніше, залишатиметься за РФ ще певний час.

Це, вважає Мерило, є посланням іншим державам, які тепер можуть замислитися над тим, що і в них є підстави почати конфлікт з якогось старого питання або відібрати щось у свого сусіда.

"Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі" , – сказав глава Сил оборони Естонії.

"У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо" , – додав Мерило.

Він додав, що якщо розв'язанням війни в Україні стане заморожений конфлікт, то в очах багатьох країн світу Росія буде переможцем.