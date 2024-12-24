ЗСУ взяли у полон 11 російських військових, серед них – громадянин Білорусі

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Бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України разом із суміжними підрозділами взяли в полон 11 військовослужбовців армії РФ, один з них виявився громадянином Білорусі, повідомляє Укрінформ.

"Все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими. З'ясувалося, що серед цих "11 друзів Оушена" був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом" , - йдеться у повідомленні.

У ході наступальної операції у смузі відповідальності бригади ворог втратив також 12 одиниць броньованої техніки і 50 осіб піхоти.