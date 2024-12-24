Орбан назвав Путіна "правильним партнером", пояснивши для чого він потрібен

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Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Угорщина заводить у світі друзів та партнерів, серед яких лідер РФ Владімір Путін, бо угорці можуть отримати від них користь, повідомляє Європейська правда.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Magyar Nemzet.

Орбан сказав, що зовнішня політика здорово мислячої країни полягає в тому, щоб заводити друзів, і у світі має бути якнайбільше країн, які зацікавлені в успіху угорців.

"Новому президенту США подобається Угорщина. Президент Китаю відвідав дві країни Європейського Союзу – Францію та Угорщину. Наш друг – президент Туреччини, наш правильний партнер – президент Росії, наш добрий друг – прем'єр-міністр Ізраїлю", – заявив Віктор Орбан, додавши, що "в історії угорської дипломатії навряд чи було щось подібне".

"Як обертати ці тарілки одночасно, щоб жодна з них не впала, а їхні конфлікти між собою не зашкодили відносинам з нами – справа складна, але не неможлива. Причина, чому нам потрібно збирати друзів у світі, полягає в тому, щоб угорці, всі угорці, могли отримати від цього відчутну користь", – сказав Орбан.

У цьому ж інтерв’ю Орбан висловив переконання, що війна Росії і України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена.

Нагадаємо, Орбан 11 грудня годину спілкувався телефоном з Владіміром Путіним.

Після розмови з ним угорський прем’єр почав просувати ідею "різдвяного перемир’я" в Україні, через що в українському МЗС Орбана звинуватили у піарі і закликали не спекулювати.