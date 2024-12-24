Україна хоче, щоб ЄС скасував допомогу біженцям для стимулювання повернення – ЗМІ

Україна прагне повернути до 10 мільйонів біженців та мігрантів, які покинули країну через війну з Росією. Про це пише El Pais, повідомляє Українські Новини.

Видання зазначає, що для досягнення цієї мети керівництво країни обговорює з країнами ЄС заходи для тиску на громадян, щоб стимулювати їх повернутися. Зокрема, це скасування допомоги для біженців і заборону консульських послуг для чоловіків призовного віку.

"Київ розглядає всілякі рішення. Він виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг.

Водночас Україна прагне не втратити зв'язок з тими, хто виїхав, за допомогою законодавчих реформ. Минулого тижня парламент схвалив у першому читанні визнання подвійного громадянства (українського та неукраїнського), яке досі було заборонено" , - йдеться у публікації.

Причина таких заходів: Україна потребує від 3,1 до 4,5 мільйона працівників до 2032 року, якщо вона хоче досягти щорічного економічного зростання на рівні 7%. Тим часом як демографічній стратегії, ухваленій у вересні, уряд визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона людей можуть не повернутися. Окрім того, наразі Україна посідає перше місце у світі за темпами скорочення населення.

Серед причин, чому біженці не хочуть повертатися, видання називає наступні: безпека, економічна нестабільність. Також людям необхідна якісна система освіти та охорони здоров'я.