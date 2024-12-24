Літак швейцарської авіакомпанії екстрено сів в Австрії

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів, повідомляє Європейська правда.

Літак Airbus 220-300 прямував до Цюриха з Бухареста в понеділок, коли екіпаж прийняв рішення перервати політ "через проблеми з двигуном".

На борту рейсу LX1885 перебувало 79 осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу.

Літак благополучно приземлився, і всі пасажири були евакуйовані.

Дванадцять пасажирів отримали медичну допомогу, а один член екіпажу був доставлений вертольотом до лікарні в Граці. Їхній стан залишається невідомим.

Інші чотири члени екіпажу також перебувають під медичним наглядом, повідомили в авіакомпанії.

Авіакомпанія SWISS, що входить до групи Lufthansa, заявила, що підтримує тісний контакт з владою і докладає всіх зусиль для з'ясування причин інциденту.