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Арестович розповів, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському

Арестович розповів, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в американському консервативному подкасті PBD, що більше довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, ніж президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Ліга.net.

В Арестовича запитали, кому він більше довіряє – Путіну чи Зеленському.

"Путіну. Бо ворог – найкращий учитель. Путін – мій суперник, і це чесна боротьба. Але внутрішня політика – це завжди про бруд, і зазвичай твої найкращі друзі – це ті, хто тебе зраджує", – відповів колишній посадовець.

Окрім того, він заявив, що планує брати участь у майбутніх президентських виборах. Арестович нагадав про свою заяву в липні 2022 року, коли в інтерв’ю Дмитру Гордону він підтвердив намір балотуватися в президенти.

"Я відкрито заявив, коли він запитав мене, чи я планую йти на президентські вибори, і я тоді сказав "так". І з того часу стало зрозуміло, який комплекс проблем стоїть перед Україною, це резонувало зі мною, і я зрозумів, що це моя життєва мета — допомогти Україні розв'язати ці проблеми", – сказав він.

Арестович з початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, мав посаду позаштатного радника. Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".

Того самого вечора Арестович "допустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення. 17 січня 2023-го Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.

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