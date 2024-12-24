ЗСУ проводять стабілізаційні заходи, намагаються не дати оточити Макарівку – речник

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Сили оборони України намагаються не дати оточити підрозділи ЗСУ в районі населеного пункту Макарівка поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Радіо Свобода.

"Наразі сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом…

Ми проводимо там стабілізаційну операцію, намагаючись не допустити того, щоб наші війська опинилися в оточенні чи напівоточенні, щоб лінія фронту, лінія бойового зіткнення була така, щоб ми могли до кожного підрозділу, до кожного нашого з’єднання… мати з ним зв’язок, мати з ним логістичні шляхи. Ситуація доволі важка, проте не безнадійна. Хлопці наші тримаються, намагаються зупинити ворога на цьому напрямку" , – сказав Волошин.

Раніше цього тижня українські засоби інформації писали, що населений пункт Макарівка на південь від Великої Новосілки на Донеччині повністю оточений, – з посиланням на мапу аналітиків DeepState.

Проводять стабілізаційні заходи, намагаються не дати оточити

Цю інформацію пізніше заперечили в оперативно-стратегічному управлінні військ "Хортиця" і повідомили, що інформація про оточення не відповідає дійсності.

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