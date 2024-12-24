У Словаччині парламент може розглянути висловлення недовіри уряду Фіцо

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Опозиційні партії Словаччини розглядають можливість скликання позачергового засідання парламенту, щоб висловити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо, зокрема через зустріч того з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Aktuality, повідомляє Ліга.net.

Ще кілька місяців тому подібна ситуація виглядала безперспективною, але зараз стабільність коаліції виявилася надзвичайно крихкою, пишуть журналісти.

Міхал Шимечка, голова опозиційної партії Прогресивна Словаччина, звинуватив Фіцо в державній зраді через його зустріч із Путіним.

На пресконференції він розкритикував словацького прем'єра за те, що він бігає за "іноземними диктаторами" замість того, щоб розв'язувати проблеми, тим самим відриваючи Словаччину від її союзників з Європейського Союзу і НАТО.

Реакція на поїздку Фіцо до Москви надійшла й від президента. Петер Пеллегріні та його партнер із коаліції вимагають, щоб прем'єр пояснив, про що він їздив домовлятися з Росією.

Президент вважає, що візит до Москви може суттєво зашкодити Словаччині в очах Євросоюзу і НАТО.