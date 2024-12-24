Чмут оцінив можливість захоплення росіянами Херсону та Запоріжжя

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Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначає, що потенціалу захопити повністю Херсон, Запоріжжя, Дніпро чи Харків у ворога немає, однак противник може скористатися хаосом в управлінні українськими військами і досягти певних локальних перемог, повідомляє Українська правда.

"По Херсону: там велика водна перешкода – річка Дніпро. В останні місяці активно йдуть розмови про підготовку їхнього можливого річкового десанту. Кринки – неоднозначна історія в цій війні. Але при цьому росіяни її добре вивчили і зробили висновок.

Якщо подивитися на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому? Тому що дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі" , – з﻿азначив він.

"Ми не говоримо про захоплення всього Херсона. А мова про те, що підготовка до можливого річкового десанту зараз і пів року назад має різний прояв, і зараз це більш імовірно – це з одного боку.

З іншого боку, Херсон росіяни роблять безлюдним, знищуючи цивільну інфраструктуру, логістику, маршрутки, швидкі допомоги, просто кидаючи з "Мавіка" скиди на людей прямо на вулиці. Їхня задача – зробити мертве місто. От вони зараз це роблять. І, на жаль, втрата островів на Дніпрі, зсування лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що можна просто з островів пускати "Мавіки" і FPV у місто" , – сказав Чмут.

Стосовно Запоріжжя Чмут зазначив, що місто знаходиться під вогневим впливом, росіяни намагаються до нього рухатися.

"Це не є головний напрямок, хоча декілька місяців назад там ми очікували великі наступальні дії, це не секрет – там пів армії було. І росіяни всюди говорять, що вони хотіли б до нього дійти. Але це не так просто, як здається, тому що відстані все ж таки не малі. Але так само, як і Херсон, під вогневим впливом вони роблять місто безлюдним" , – зазначив волонтер.

Стосовно Дніпра Чмут зазначає, що там – краща ситуація, адже більша відстань. Але подібна історія. І те саме з Харковом.

За його словами, потенціалу захопити якесь із цих чотирьох міст з ходу – у росіян очевидно немає, але хаос в управлінні військами призведе до того, що Сили оборони можуть посипатися на фронті таким чином, що це будуть не посадки і кілометри, а бригадні райони оборони, десятки кілометрів одномоментно.