Шмигаль назвав суму допомоги Заходу на невоєнні витрати України у 2025 році

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Пряма бюджетна підтримка з боку країн Заходу 2024 році становитиме 41 млрд гривень. Наступного року очікується 38 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості. За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - сказав він.

За його словами, лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів. Зокрема, понад 16 млрд євро отримали від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

"Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів", - сказав він.

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати кошти за програмою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.