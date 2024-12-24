Санду вступила на пост президентки Молдови на другий термін

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Мая Санду у вівторок, 24 грудня, прийняла присягу президентки Республіки Молдова і вступила на посаду на другий термін, повідомляє Укрінформ.

Церемонія інавгурації відбулася у Палаці Республіки у Кишиневі.

Спільне урочисте засідання парламенту Молдови та Конституційного суду відкрив спікер Ігор Гросу. Після виконання державного гімну голова Конституційного суду Домніка Маноле зачитала ухвалу про визнання виборів дійсними. Потім Санду, поклавши руку на Конституцію, прийняла присягу.

"Клянуся віддавати всі свої сили та вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції та законів країни, захищати демократію, основні права та свободи людини, суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність Молдови" , – сказала Санду.

Після складання присяги голова Конституційного суду оголосила, що з сьогоднішнього дня президент Республіки Молдова вступає на посаду.

Як зазначається, Мая Санду – перша жінка-глава країни та шостий президент Республіки Молдова. Вона стала першим обраним молдовським народом президентом, якому вдалося отримати два мандати.

Згідно з Конституцією Республіки Молдова, присяга приноситься у парламенті та Конституційному суді не пізніше 45 днів після виборів. Повноваження президента Республіки Молдова тривають чотири роки та здійснюються з дня складання присяги.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів президента країни. Центральна виборча комісія Молдови оголосила про перемогу чинної президентки Маї Санду, яка набрала понад 55% голосів виборців.

9 листопада Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула Санду.