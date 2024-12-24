У мережі поширили фейк про зниження мобілізаційного віку: у Раді та НГУ спростували

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В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Інформація про відповідний законопроект є фейком, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення 17 Бригади Національної гвардії України у Facebook та заява голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича.

Що передувало

Сьогодні в мережі поширилась інформація щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Сергій Лунич, якого назвали представником 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії, заявив, що "проект закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення".

Що кажуть у 17-й бригаді

Там заявили, що Сергій Лунич не є особою командування бригади - ні командиром, ні заступником. Тому він не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них.

"Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше - прогнозування їхнього схвалення. Просимо представників ЗМІ та пабліків у соцмережах не поширювати зазначену інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності та не містить ні першоджерела, ні конкретних дат, часу і місця", - сказано у повідомленні бригади.

Оновлено о 13:35.

У Нацгвардії заявили, що фейк про зниження мобілізаційного віку було поширено зі "зламаної" сторінки одного з сайтів Полтавської області:

зламали сторінку на сайті Полтавщини блогу одного із його впізнаваних і активних дописувачів;

додали згадки про місцевий підрозділ, щоб це викликало довіру;

розкинули по пабліках у Telegram.

Що кажуть у Раді

За словами Завітневича, жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в профільному Комітеті - не було і немає.

Зниження мобілізаційного віку

Нещодавно стало відомо, що США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Штатах вважають, що головною проблемою української армії є брак людей.

Також днями радник комітету Ради з питань економічного розвитку заявив про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні у 2025 році. Однак його інформація також виявилась фейком.

На це відповів президент України Володимир Зеленський, він заявив, що проти такої ініціативи. За його словами, вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.