У РФ американця засудили до 15 років за звинуваченням у шпигунстві

Московський міський суд засудив до 15 років колонії суворого режиму громадянина США та уродженця Росії Юджина (Євгена) Спектора. Його визнали винним у справі про шпигунство, повідомляє Радіо Свобода.

Спектора заарештували в серпні 2023 року. Судовий процес відбувався в закритому режимі. У чому саме звинувачують громадянина США, невідомо. Стверджувалося, що у справі є якісь секретні матеріали. Спектору також залишили чинним штраф у розмірі понад 14 мільйонів рублів, який був призначений у іншій кримінальній справі. Нинішнє покарання ухвалене судом за сукупністю з попереднім вироком.

2022 року Спектора засудили до трьох з половиною років колонії суворого режиму. Його визнали винним у кримінальній справі про посередництво в пропонуванні хабаря в особливо великому розмірі. За версією слідства, у 2015–2016 роках, обіймаючи посаду голови ради директорів компанії "Медполімерпром", Спектор виступив посередником у пропонуванні хабаря колишній помічниці колишнього віцепрем’єра Росії Аркадія Дворковича Анастасії Алексєєвої. Гроші нібито передавалися на користь кількох фармацевтичних компаній, яким вона мала допомагати.

На момент очікуваного отримання хабаря чиновниця ще працювала помічницею Дворковича. Після того, як у травні 2018 року був сформований новий уряд, до якого Дворкович не увійшов, Алексєєва продовжила роботу в секретаріаті нового віцепрем’єра Антона Силуанова, який також обіймав посаду міністра фінансів. У листопаді 2018 року видання РБК повідомляло, що її звільнили за передавання внутрішнього службового листування до ЗМІ. У квітні 2023 року Алексєєву було засуджено до 12 років колонії загального режиму.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода