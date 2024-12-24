50% чоловіків готові повернутися в Україну за умови бронювання – міністр

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Половина чоловіків призовного віку готові повернутися до України навіть до завершення війни, за умови розв'язання питання з бронюванням. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє Ліга.net.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде розв'язано питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є" , – сказав він.

У зв’язку з цим, за словами Чернишова, у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном планується надавати послуги з працевлаштування в Україні, а також допомагати у питаннях мобілізації та оформленні військово-облікових документів.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року президент Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.

Згодом Зеленський заявив, що міністерство єдності планують створити для того, щоб сприяти поверненню українців на батьківщину.

3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова міністром національної єдності. Згодом Шмигаль уточнив, що уряд ухвалив рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності.