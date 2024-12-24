РФ хоче захопити плацдарм на Дніпрі, але про наступ на Херсон не йдеться – ЗСУ

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Російські війська, ймовірно, хочуть захопити на одному з островів чи на правому березі Дніпра плацдарм, щоб перевести туди вогневі засоби. З цього плацдарму сили РФ могли б здійснювати вогневий вплив на Херсон, на військові частини, підрозділи Сил оборони України, розташовані в береговій зоні на правому березі Дніпра. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, саме тому щодня на Придніпровському напрямку відбувається по п’ять-сім штурмів малими піхотними групами.

"Подібні штурми ворог наразі активував на острові Козацький, і вже кілька днів поспіль він намагається висадитись на острові Великій Потьомкін, а до того він намагався висадитись на півдні на острові Забич. А ще перед тим за два тижні такі дії він проводив в районі Антонівських мостів. Тобто ворог шукає, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби, намагається подивитися, як розташована система оборони, де вогневі позиції" , – каже Волошин.

Але, за словами речника Сил оборони Півдня, назвати це намаганням іти у великий штурм чи форсувати Дніпро, не можна:

"Такими групами це не робиться. Це робиться значно більшими силами, але більші сили при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко. Щоб переправити бронетехніку, якось перекинути на інший бік Дніпра, необхідні засоби…

Збудувати понтонну переправу – це щонайменше має бути міст до кілометра. Це велика кількість цих машин, які везуть понтони, приховати їх важко. Штурмувати лише однією піхотою на якихось катерах чи моторних човнах, розумієте, це, грубо кажучи, несерйозно. Це декілька залпів касетних боєприпасів – і вони годують риб".

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, що навіть якщо інформація про ймовірний наступ російських військ на Херсон і виявиться правдою, то це буде самогубством для сил РФ.

Проте, каже Толоконніков, якщо військові попередять про таку небезпеку, то з міста і району готові оголосити додаткову евакуацію:

"Що стосується якоїсь примусової евакуації, в нас усе готове: є логістика, є люди, є місця тимчасового перебування. Якщо військове командування скаже нам, що безпекова ситуація не дозволяє тут проживати людям, і треба оголошувати примусову евакуацію, то, звичайно, ми будемо цю обов’язкову евакуацію під примусом робити".

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