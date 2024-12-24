Шмигаль: Україна отримала транш у 1 млрд доларів від Світового банку

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До держбюджету України надійшов транш обсягом 1 млрд в межах програми Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними пресслужби Мінфіну, фінансування складається з 567 млн доларів США під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів під гарантії уряду Великої Британії.

"Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

"Україна віддана процесу реформування навіть в умовах воєнного стану. Передусім це слугує не тільки залученню критично важливих ресурсів, а й сприяє подальшому економічному зростанню та відновленню, разом із внеском у подальшу євроінтеграцію країни", – додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, що 20 грудня Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пряма бюджетна підтримка з боку країн Заходу у 2024 році становитиме 41 млрд гривень. Наступного року очікується 38 млрд гривень.