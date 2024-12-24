У низці регіонів Росії заборонили майнити криптовалюту

Уряд Росії затвердив перелік регіонів та територій, у яких з 1 січня 2025 року буде заборонено майнінг криптовалюти. Про це повідомляє у вівторок, 24 грудня, держагентство ТАРС. Заборона на майнінг криптовалют діятиме до 15 березня 2031 року, повідомляє Deutsche Welle.

"Завдання таких обмежень - збереження балансу енергоспоживання з урахуванням запитів промисловості" , - пише ТАСС із посиланням на уряд.

До списку увійшли шість регіонів РФ - Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія, Чечня, - а також чотири анексовані українські території, які Росія після "референдуму" у вересні 2022 року оголосила своїми. частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонській областях). В уряді РФ уточнили, що перелік регіонів та територій не є остаточним, його може редагувати комісія з питань розвитку електроенергетики.

Крім того, майнінг буде тимчасово заборонено на деяких територіях Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю. Ці обмеження діятимуть у періоди піку електроспоживання: з 1 січня до 15 березня наступного року, а потім щорічно з 15 листопада до 15 березня.