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Шмигаль розповів, скільки українців уже отримали "тисячу Зеленського"

Шмигаль розповів, скільки українців уже отримали "тисячу Зеленського"
Фото: kmu.gov.ua

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано 10,3 млн заявок, понад 6 млн українців уже отримали виплати, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Понад 6 млн уже отримали цю допомогу від держави", - наголосив Шмигаль.

Також він нагадав, що в грудні почалися виплати за програмою "Тепла зима", на що держава спрямувала 3,8 млрд грн.

"Таким чином, майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн", - додав він.

Крім того, за його словами, за програмою єКнига зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.

Нагадаємо:

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка", їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис. заявок оформлено на дітей.

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