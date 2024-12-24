Прем'єр Польщі та міністри заколядували перед засіданням уряду

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Прем’єр Польщі Дональд Туск 24 грудня зібрав уряд на засідання, перед яким він спільно з міністрами заколядували. Про це пише RMF 24, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні у нас спеціальне засідання уряду, тому що це Святвечір" , – сказав прем'єр-міністр Туск на пресконференції перед засіданням.

Він розпочав із привітання з Різдвом Христовим, побажавши, аби Різдво було мирним.

"У ці важкі часи мир іноді найважче знайти, але з відкритими серцями і надією на безпечне, добре майбутнє нам усім буде легше пережити ці важкі, складні часи" , – сказав Туск.

Потім прем'єр-міністр запропонував заспівати разом колядку "Серед нічної тиші".

"Я можу почати, бо маю досвід з цією колядою" , – сказав він, і почав співати.

Коляду підхопили інші міністри.

Після першого куплету та приспіву Туск сказав:

"Я знаю, що ви знаєте всі строфи. Я теж це довів, але попереду ще багато роботи".