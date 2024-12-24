У застосунку "Армія+" запустили програму бонусів для військових

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у застосунку "Армія+" запускають нову програму "Плюси" для військових, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

За словами міністра оборони, програма "Плюси" (на основі співпраці з бізнесом) надаватиме захисникам України низку преференцій у повсякденному житті.

Зазначається, що 500 000 користувачів "Армія+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги:

"Укрзалізниця" - спеціальний резерв квитків для військових

"Укрнафта" - знижки на пальне та 30% на меню АЗК

Уточнюється, що зараз цією програмою можуть скористатись:

військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ)

військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ)

військовослужбовці Державної спеціальнлї служба транспорту України (ДССТУ)

"Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України" , - наголосив Умєров.

Він пояснив, що надалі до програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв - від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

"Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів"! Долучайтеся до програми... Разом ми можемо більше. Підтримка наших захисників - це спільний обов'язок держави, бізнесу та суспільства" , - підсумував очільник МОУ.

"Армія+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.

Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).

У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).

15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.