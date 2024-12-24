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Шмигаль: Україна очікує отримати 38 млрд доларів від партнерів у 2025 році

Шмигаль: Україна очікує отримати 38 млрд доларів від партнерів у 2025 році
Фото: Pixabay

У 2025 році Україна очікує залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Крім того, Київ хоче отримати кошти від заморожених російських активів.

Наразі ж понад 16 млрд євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility.

"Майже 5,4 млрд доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш", - додав глава уряду.

Він сказав, що також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

"Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів", - підкреслив Шмыгаль.

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