Зеленський: Росіяни викрали понад 40 дітей із будинку дитини під час відступу з Херсона

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Два роки тому під час відступу з Херсона російські війська забрали 48 дітей з місцевого будинку дитини, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Херсонському будинку дитини під час захоплення росіянами міста перебували 53 вихованці.

Він зазначив, що два роки тому росіяни, відступаючи, викрали 48 дітей. Жодній із цих дітей не було й трьох років. Більшість цих дітей примусово перемістили вглиб окупованої території — до Криму, а решту депортували в Росію.

"Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так. За кожною цією дитиною – життя, яке не має бути втраченим. Ми повинні зробити все, щоб українські діти повернулися додому" , — наголосив Зеленський.

За даними Національного інформаційного бюро, Україна наразі підтвердила депортацію або примусове переміщення 19 546 українських дітей.