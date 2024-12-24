WP: Байден може запровадити нові серйозні санкції проти енергосектору РФ

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Президент США Джо Байден обмірковує запровадження нових серйозних санкцій проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого перебування на посаді. Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформованих із цим питанням співрозмовників, повідомляє Укрінформ.

За словами джерел, такий крок також дасть майбутній команді новообраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу на переговори з лідером РФ Володимиром Путіним у питанні припинення війни Росії проти України.

Зазначається, що серед опцій, які розглядаються, є запровадження нових санкцій проти "тіньового флоту" Росії, яким Москва перевозить нафту до незахідних країн.

Також обмежувальні заходи можуть торкнутися російських експортерів нафти, які ще не потрапили у "чорний список" Мінфіну США.

Співрозмовники вказують, що ще одним варіантом є відкликання ліцензій, які дозволяють банкам опрацьовувати російські фінансові транзакції в галузі енергетики.

Якщо ж нові санкції США проти РФ будуть реалізовані, вони можуть стати частиною економічної та зовнішньополітичної спадщини Байдена.