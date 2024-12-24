Зеленський поговорив з президентом Анголи і анонсував призначення посла

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Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами і готує призначення посла України в цій державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Поспілкувався з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру" , - зазначив Зеленський.

За його словами, "ми зацікавлені в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами: продовольча безпека, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів та гуманітарне розмінування. Готуємо призначення посла України в Анголі".