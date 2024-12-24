Зеленський поговорив з президентом Анголи і анонсував призначення посла
Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами і готує призначення посла України в цій державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.
"Поспілкувався з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру", - зазначив Зеленський.
За його словами, "ми зацікавлені в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами: продовольча безпека, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів та гуманітарне розмінування. Готуємо призначення посла України в Анголі".
"Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", - додав глава держави.