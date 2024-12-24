У Парижі через пожежу евакуювали відвідувачів Ейфелевої вежі

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Ейфелева вежа була евакуйована у вівторок, 24 грудня, після короткого замикання на силовій рейці ліфта, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили BFMTV.com в Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Технічна проблема виникла між другим і верхнім поверхами пам'ятки, що спричинило спрацювання пожежної сигналізації о 10:50 ранку.

"Відповідно до чинних процедур безпеки", SETE евакуювала відвідувачів з пам'ятника.

"Ніхто з відвідувачів не був підданий небезпеці", – заявили в SETE.

Пожежники, консультуючись з технічними службами пам'ятника, "проводять розслідування, щоб визначити причину цього інциденту".

Ейфелева вежа буде відкрита "поступово" протягом дня, "до другого поверху".

Нагадаємо, у серпні, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу.

За даними ЗМІ, з 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.